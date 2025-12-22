Dschungelcamp 2026: Mirja du Mont als erste Kandidatin bestätigt

Zuvor feiert die Ex–Frau von Schauspieler Sky du Mont (78) noch am 21. Januar ihren 50. Geburtstag. Das neue Lebensjahr startet sie dann also gleich mit einem ganz besonderen Abenteuer. TV–Luft hat sie bereits reichlich geschnuppert. 2021 und 2022 spielte sie in der RTL–Serie «Unter uns» mit. Ausserdem nahm sie an verschiedenen Formaten wie «Dance Dance Dance», «Showtime of my life – Stars gegen Krebs» und «Die Alm» teil. Zuletzt hatte die zweifache Mutter 2025 mit Motsi Mabuse (44) und Charlotte Würdig (47) die dritte Staffel von «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» gewonnen.