Dschungelcamp 2026: Mirja du Mont als erste Kandidatin bestätigt

Mirja du Mont (49) galt bereits als mögliche Dschungelkandidatin. Und tatsächlich: Wie RTL am Montag bekannt gegeben hat, wird die Schauspielerin an der Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» teilnehmen. Sie ist die erste bestätigte Camperin der 19. Staffel, die am 23. Januar startet.
«Weniger Glam, mehr Gekrabbel»
Auf Instagram hiess es zu einem Videoclip mit du Mont: «Breaking News! Der Dschungel ruft (an)... und sie antwortet: Mirja du Mont ist unser erster Star für das Dschungelcamp 2026. Ab dem 23. Januar heisst es für sie dann weniger Glam, mehr Gekrabbel.»
Zuvor feiert die Ex–Frau von Schauspieler Sky du Mont (78) noch am 21. Januar ihren 50. Geburtstag. Das neue Lebensjahr startet sie dann also gleich mit einem ganz besonderen Abenteuer. TV–Luft hat sie bereits reichlich geschnuppert. 2021 und 2022 spielte sie in der RTL–Serie «Unter uns» mit. Ausserdem nahm sie an verschiedenen Formaten wie «Dance Dance Dance», «Showtime of my life – Stars gegen Krebs» und «Die Alm» teil. Zuletzt hatte die zweifache Mutter 2025 mit Motsi Mabuse (44) und Charlotte Würdig (47) die dritte Staffel von «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» gewonnen.
Wird Mirja du Mont die «Camp–Mama»?
Sie hat sich schon überlegt, welche Rolle sie am Lagerfeuer einnehmen könnte. «Vielleicht bin ich ja die Camp–Mama», erklärte sie im Interview. Auf Luxus könne sie gut verzichten. Was sie nicht leiden könne: «Wenn jemand abgehoben ist.»
Wer mit ihr ins Dschungelcamp einzieht, will RTL «schon bald» verraten. Im Vorfeld wurde bereits über folgende Stars spekuliert: Gil Ofarim, Simone Ballack, Hardy Krüger jr., Nicole Belstler–Boettcher, Stephen Dürr, Eva Benetatou, Samira Yavuz, Umut Tekin, Ariel Hediger, Patrick Romer und Hubert Fella.