Dschungelcamp 2026: Sänger Vincent Gross in der nächsten Staffel?

Im August verriet die Sängerin der Nachrichtenagentur spot on news, dass der TV–Dschungel sie sehr geprägt hat. Die Show sei «eines der grössten Abenteuer meines Lebens» gewesen, sagte sie. «Man verzichtet dort 16 Tage lang auf vieles, was im Alltag selbstverständlich ist: gutes Essen, genügend zu trinken, den Kontakt zu den Liebsten. Dazu kommen Kälte, Nässe, Schlafentzug und die psychische Belastung. Diese Erfahrung hat mir noch einmal deutlich gemacht, wie viel man eigentlich schaffen kann, wenn man muss.»