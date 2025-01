Dschungelcamp: Alle müssen hungern wegen Sam Dylan

Auch an Tag drei wurde es nicht leichter für Sam Dylan (33) bei RTLs «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (auch bei RTL+). Nachdem der Reality–Star schon am Vortag eine Dschungelprüfung abbrechen und mit null Sternen ins Camp zurückkehren musste, stand am Sonntag die nächste Prüfung für ihn an. Die Sterne standen nicht gut: «Ich bin so schwach, ich sehe mich selbst hier in der dritten Person», kündigte Sam schon im Voraus an.