Dschungelcamp: Alle sind «horny» und einer muss ins Krankenhaus

Die Promis hatten sich Tierfiguren zuordnen sollen und Benetatou bekam von Yavuz eine Schlange. Erstere hatte zweiterer nach dem Seitensprung geschrieben, dass sie ein offenes Ohr für sie habe. Doch das schreibe man nicht, wenn man zuvor «offene Beine» hatte, polterte Yavuz: «Es tut dir nicht leid, was du gemacht hast.» Sie solle nicht auf «Was soll das denn?» machen und es «mit Würde» tragen, die Schlange zugeteilt bekommen zu haben. Benetatou hänge in einer Opfer–«Dauerspirale» fest, erklärte Yavuz. Simone Ballack (49) schaltete sich dazwischen und wollte beschwichtigen. «Es bringt nichts. Ein Mann, der nicht bei seiner Frau bleiben möchte, den wirst du nicht halten», sagte sie. Wenn ein Typ so drauf sei, solle sie froh sein, dass er weg ist. Er solle sie «am Arsch lecken». Ballack habe damit Erfahrung, wie sie im Dschungeltelefon andeutete: «Ich wurde auch schon betrogen und nicht nur einmal.»