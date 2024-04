Dschungelcamp-Allstars 2024: Alle Gerüchte um die neue «IBES»-Staffel

Dreh schon im Mai?

Gedreht wird jedoch nicht in Australien, wo das Dschungelcamp normalerweise über die Bühne geht. Schauplatz ist stattdessen Südafrika, genauer gesagt der Swadini Nationalpark am Blyde River Canyon. Fans des Dschungelcamps kennen die Location bereits. 2021, mitten in der Corona–Pandemie, wich die Produktion hierin aus. Die Dreharbeiten sollen laut «Bild»–Zeitung angeblich bereits im Mai über die Bühne gehen.