Dschungelcamp als Zuschauermagnet? So erfolgreich war die Show 2022

Die crossmediale Gesamtreichweite über alle Sendungen und Beiträge zum Dschungelcamp über alle Kanäle - also TV, Print, Digital und Radio - betrug mehr als 60 Millionen Zuschauer und User ab 14 Jahre. Das Thema «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» hat also bis einschliesslich der Wiedersehensshow knapp 90 Prozent aller Menschen in Deutschland erreicht.