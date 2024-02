Dschungelcamp am Tag 15: Grosses Kamelfett-Drama und kein Abschied

Später findet auch Mike deutliche Worte im Dschungel–Telefon zu seinem Crush: «Ich bin voll gerne bei Leyla in der Nähe. Ich fühle mich frei. Ich mag ihren Charakter, ihr Körper ist auch sehr top.» Doch irgendwas scheint ihn zu hemmen. Fabio nimmt sich am Abend vor dem Lagerfeuer seinen Kumpel Mike zur Brust. Der solle doch jetzt mal endlich bei Leyla den nächsten Schritt gehen: «Die würde sich total freuen, wenn du ihr mal ein Bussi geben würdest.» Was Mike natürlich nicht weiss: Fabio wurde vorher von Leyla auf Mike angesetzt: Er soll ihm mal ein bisschen in die richtige Richtung schubsen. Ob es was hilft?