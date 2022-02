Dschungelcamp: Anouschka sucht Streit, Linda muss gehen

Der nächste Streit drohte nicht viel später vom Zaun zu brechen. Wer ist der grösste Star der Staffel? Wer ist am nervigsten? Und welche Kandidatin oder Kandidat am authentischsten? Dass sich die Camper selbst um das «Star-Ranking» kümmern sollten während Harald Glööckler (56) und Filip Pavlovic (27) auf Schatzsuche waren, sorgte natürlich für mächtig Konfliktpotenzial. «Ich hab' keinen Bock auf dich», schleuderte Linda in Richtung Renzi und bekam sich auch noch mit Peter Althof (66) in die Haare. Anouschka konnte nur resümieren, dass Linda keine Erziehung genossen habe und nicht gerade «eine Diplomatentochter» sei. Zumindest im Camp glänzt aber auch sie nicht immer mit der hohen Kunst der Diplomatie.