Dschungelcamp: Auch ein Affe nimmt Anouschka ins Visier

Im Basislager steht heute die grosse Aussprache zwischen Filip und Tara an. Die österreichische Reality-Queen (selbsternannt) sah sich nach einem eintägigen Flirt schon als Partnerin ihres deutschen Trash-TV-Kollegen. Dass er ihr schon seit ein paar Tagen aus dem Weg geht, stösst ihr übel auf. Er versteht nicht so recht, warum sie Ansprüche auf ihn anmelden will. «Tara, du tust gerade so, als wenn wir drei Jahre in einer Beziehung gewesen wären», sagt er. «Ich weiss nicht, was du dachtest, wie weit das war. Wir sind in keiner Beziehung. Ich glaube, dass wir zu verschieden sind.»