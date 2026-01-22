Dschungelcamp bedroht? Stars müssen sich auf Extremwetter einstellen

Zum Start des Dschungelcamps bei RTL wird in Australien eine Hitzewelle erwartet. Der Einzug in das Camp und die ersten Dschungelprüfungen sind also nicht das Einzige, was die Stars zum Schwitzen bringen wird. Das Wetter wird seinen Teil dazu beitragen.
Man ist auf alles vorbereitet
In der Region, in der das Camp liegt, sind extreme Wetterbedingungen keine Seltenheit – daher ist das Team hinter der Sendung für jede Situation vorbereitet. Ob Gewitter, Starkregen oder wie in diesem Jahr die sengende Hitze, die aktuellen Vorhersagen werden kontinuierlich überwacht.
So können die Promis ihr Lager beruhigt beziehen: «Um die Sicherheit der Stars und aller Mitarbeitenden stets zu gewährleisten, sind wir grundsätzlich auf solche Ereignisse vorbereitet und reagieren nicht situativ», sagen die Verantwortlichen im Hinblick auf die Wetterlage.
Dr. Bob spricht von 38 Grad im Schatten
Dschungelcamp–Legende und Sicherheitsbeauftragter der Show Dr. Bob (75) zeigt sich besorgt angesichts der Bedingungen: «Wir erwarten 38 Grad im Schatten. In der Sonne sind das dann über 40 Grad – und die Temperaturen könnten noch weiter steigen. Ich mache mir Sorgen um unsere Stars, denn die meisten trinken nicht genug Wasser».
Dr. Bob wird aber alle Camper im Blick haben und darauf achten, dass sie sich nicht zu sehr der gefährlichen Hitze aussetzen: «Sie stehen viel in der Sonne und unterhalten sich. Da muss ich dann streng sein», sagt er im Interview mit RTL.
Extremwetter in Australien keine Seltenheit
Australien ist bekannt für seine teils extremen Wetterbedingungen. Hitzewellen, Dürren und heftige Überschwemmungen kommen regelmässig vor, und besonders in den Sommermonaten treten häufig Buschbrände auf. Experten zufolge verstärkt der Klimawandel diese Wetterphänomene zunehmend, sodass sie intensiver und häufiger auftreten.
Bereits im vergangenen Jahr mussten die Kandidaten die Launen des Wetters hautnah erleben. Ein plötzliches Unwetter zwang die Promis, im Dschungeltelefon Schutz zu suchen, um sich vor Starkregen und Blitzschlägen in Sicherheit zu bringen.