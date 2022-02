Dschungelcamp: Bei Harald Glööckler kullern die Tränen

Besonders Modedesigner Harald Glööckler (56) überwältigen seine Gefühle, als der an ihn gerichtete Brief vorgelesen wird. «Ich bin ganz stolz auf dich, mach bitte weiter so und behalte vor allem deine Ruhe und Vernunft», heisst es dort. Weiter schreibt der Absender, dass Zuhause alles ok sei - «aber du fehlst mir natürlich, denn wir beide sind ja eins geworden.» Von wem diese Worte kommen, ist noch nicht bekannt. Es liegt allerdings nahe, dass es sich um Glööcklers Ehemann Dieter Schroth (73) handelt.