Dschungelcamp: Büffelnacken, Bullenhirne, Bildungslücken

Tag sechs im Dschungelcamp – und die Nerven könnten blanker nicht liegen. Die neueste Episode der RTL–Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (auch via RTL+) offenbarte einmal mehr, dass das wahre Drama meist nicht in den Dschungelprüfungen selbst steckt, sondern in den alltäglichen Zickereien am Lagerfeuer. Zunächst vergaloppierte sich aber Jörg Dahlmann (66) nach einer Schwulen–Verwechslung, später packte Yeliz Koc (31) über ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) aus, bevor Jürgen Hingsen (67) plötzlich Maurice Dziwak (26) blossstellte. Und am Ende wurde natürlich Sam Dylan (33) wieder in eine Prüfung gewählt...