Dschungelcamp: Bum-Bum-Boris, Brühwürfel und ein Blutpenis

Lilly Becker (48), die Ex–Frau des für Koc mysteriösen Boris, kam auf den Beginn ihrer Beziehung mit dem ehemaligen Tennisspieler zu sprechen. «Es war Liebe auf das erste Date», erzählte sie. Die beiden trafen sich in einer Pizzeria. Zum Abschied gab es ein Küsschen auf die Stirn und bald kamen sie zusammen. «Er war jung, fit und super hübsch. [...] Er ist ein gutaussehender Mann», blickte sie zurück. Zu ihr sei er stets ein Gentleman gewesen und in Bezug auf Frauen sei Becker «ein schlauer Mann». Anfangs sei die Ehe gut gewesen, «wir waren gut.» Doch zu grosser Druck, negative Schlagzeilen und Stress hätten zum Ende geführt. Als es um die neue Frau an Boris Beckers Seite ging, wiegelte Lilly ab. Sie hab ihr eigenes Leben mit dem gemeinsamen Sohn Amadeus und die Partnerin ihres Ex interessiere sie nicht – was aber nicht böse gemeint sei.