Dschungelcamp: Das halten Sonja Zietlow und Jan Köppen von den Stars

Einer der wichtigsten Tage im Kalender von Reality–TV–Fans ist gekommen: Am heutigen 23. Januar starten neue Folgen des beliebten Dschungelcamps. Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) werden die Staffel wieder moderieren. Was sie von den neuen Promis halten, die in diesem Jahr in den TV–Dschungel gehen, verraten die beiden in einem Video auf der RTL–Webseite.
Dschungelcamp–Stars: Von «süss» über «unsicher» bis «tough»
In der Auftakt–Episode der 19. Staffel werden die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag einen ersten Eindruck von den Stars bekommen, die sich 2026 durch den Dschungel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» kämpfen. In Zietlows Wahrnehmung war Simone Ballack (49) bei einem ersten Treffen «irgendwie total süss». Köppen glaubt, dass sie als Kandidatin «am wenigsten weiss, [...] auf was sie sich eingelassen hat». Die Schauspielerin Nicole Belstler–Boettcher (62) habe unterdessen vergessen, sich zu waschen, bevor es in den TV–Dschungel ging. «Der ist sehr viel so ein bisschen egal, glaube ich», merkt der Moderator an.
Reality–Sternchen und Camp–Küken Ariel (22) sagt dem Duo nicht viel. «Also die kenne ich am Wenigsten», meint Köppen. Zietlow merkt scherzend an: «Und ich noch weniger...» Der Schauspieler Hardy Krüger (57) ist in ihren Augen derweil «ein netter, ruhiger Typ, aber vielleicht ein bisschen blass». Köppen nehme ihn «als sehr unsicher» wahr. Krügers Kollegin Mirja du Mont (50) hat hingegen bei Zietlow einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. Sie ist ihr «heimlicher Favorite». Köppens Geheimfavoritin ist Reality–Star Samira Yavuz (32): «Ich glaube, die ist tough.»
«Der arme Gil wird es sehr, sehr schwer haben»
Und auch auf den Sänger Gil Ofarim (43) kommen die beiden zu sprechen. Ofarim hatte 2021 für einen Skandal gesorgt, als er einen Mitarbeiter eines Hotels fälschlich des Antisemitismus beschuldigt hatte. Bald kamen Zweifel an Ofarims Behauptungen auf. Vor Gericht gab er erst 2023 zu, gelogen zu haben. «Ich glaube, der arme Gil wird es sehr, sehr schwer haben», sagt Zietlow. «Er hat natürlich auch schon viel büssen müssen – zu Recht.»
Der beliebte «IBES»–Arzt Dr. Bob (75) hat die Stars vor Beginn der Show auch unter die Lupe genommen. Seiner Einschätzung zufolge hat Reality–Star Umut Tekin (28) wohl die besten Chancen auf den Sieg. «Umut ist im Moment der Einzige, bei dem ich sagen kann: ‹Oh mein Gott, der könnte das gewinnen, solange er es nicht übertreibt.›», erklärt Dr. Bob. Es bestehe jedoch die Gefahr, «dass er überdreht, was den Zuschauern nicht gefallen würde».
«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» läuft ab dem 23. Januar täglich ab 20:15 Uhr bei RTL und RTL+.