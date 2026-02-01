Dschungelcamp der Verschwörungsmythen: Flache Erde und wenig Klopapier

«Ist die Erde flach oder rund?»

Dass Ariel für ihre Reality–Rolle wohl auf so ziemlich alle Mittel zurückgreifen würde, machte die nächste Szene klar. «Sagst du, die Erde ist flach oder die Erde ist rund», fragte sie Yavuz im Camp. Die konnte es offenbar kaum glauben und scherzte erst, bevor sie antwortete: «Natürlich ist sie rund.» Auch in die Runde fragte Ariel: «Leute, ich habe mal eine ganz wichtige Frage: Ist die Erde flach oder rund?» Die anderen Kandidatinnen und Kandidatinnen konnten ebenfalls nicht so ganz fassen, was sie da hörten. Das Camp–Nesthäckchen beharrte darauf, dass sie dies schliesslich bei TikTok gesehen habe. «Will die uns verarschen?», war Hubert Fellas (58) Reaktion. «Das viele Blondierpulver hat sich durchgefressen», schätzte er.