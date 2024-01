Dschungelcamp: Die grössten Social-Media-Stars unter den Kandidaten

Dahinter folgen weitere Reality–TV–Stars: Kim Virginia (28), bekannt aus Formaten wie «Bachelor in Paradise» oder «Are You The One – Realitystars in Love», bringt es auf ihrem (privaten) Account auf 199.000 Follower. «Make Love Fake Love»– und «Are You The One – Reality Stars in Love»–Kandidat Fabio Knez (30) hat 133.000 Instagram–Fans hinter sich. Leyla Lahouar (27), sie nahm an «Ex on the Beach», «Der Bachelor» und «Bachelor in Paradise» teil, hat rund 109.000 Abonnenten.