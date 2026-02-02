Dschungelcamp: Die Promis haben «die Schnauze voll»

Das Thema war damit aber immer noch nicht gegessen. Auch Umut Tekin (28), der am Samstag die Show verlassen musste, kam in einem weiteren Rückblick zu Benetatou. Er sei auch jahrelang beschuldigt worden, «jemanden betrogen zu haben». Das interessierte die 33–Jährige allerdings kein Stück. «Es war jetzt nicht so wichtig für mich, zu wissen, was da los war», erklärte sie, bevor es zur nächsten Runde mit Dürr ging. «Hat dich das jetzt zu sehr mitgenommen?», fragte der Schauspieler. Benetatou habe sich von ihm gedemütigt gefühlt, erläuterte sie. Er habe sie allerdings gar nicht demütigen wollen, versuchte Dürr sich zu erklären. Damit zementierte er bei ihr allerdings den Eindruck, dass ihm alle anderen in der Show egal seien und er nur gut dastehen wolle. Sie schaltete im Dschungeltelefon in den Angriffsmodus. Selbst ohne Unterstützung wolle sie nicht aufgeben: «Für die Kohle gebe ich alles, erst recht jetzt.»