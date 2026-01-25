Dschungelcamp: Die Promis sprechen über ihre düstersten Kapitel

Auch Hardy Krüger (57) öffnete sich und berichtete von einem furchtbaren Unglück: Sein acht Monate alter Sohn starb an plötzlichem Kindstod, während er neben ihm lag. «Man weiss nicht wohin mit den ganzen Gefühlen, die man hat und das bricht einen», so der Schauspielstar. Anschliessend entwickelte er eine Alkoholsucht: «Du wachst morgens auf und bist schon auf Entzug, da musst du erstmal etwas trinken.» Sein Konsum steigerte sich dramatisch: «Irgendwann bist du dann bei sieben Flaschen Wein. Ein Körper kann so etwas aber nur begrenzt mitmachen.» Selbst am Set habe er getrunken, gestand er. Schliesslich habe er sich Hilfe geholt und sei in eine Klinik gegangen.