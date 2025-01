Dschungelcamp: Die wichtigsten Sendetermine und alle Dschungelshows

Dschungelcamp–Ausgaben, «Die halbe Stunde davor» und «Die Stunde danach»

Los geht es zunächst also am Freitag um 20:15 Uhr live bei RTL und im RTL+–Livestream. Danach wird es täglich, auch an den Wochenenden, eine Dschungelcamp–Ausgabe zur Primetime geben. Das Finale ist für Sonntag, den 9. Februar, angekündigt. Wem die regulären Folgen noch nicht genug sind, bekommt weitere Infos rund um den Dschungel in «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach». Wie gewohnt werden sich Angela Finger–Erben (44) und Olivia Jones (55) täglich mit einer Live–Show aus Köln melden und Gäste im Studio begrüssen. Dazu gehören ehemalige Dschungelcamperinnen und Dschungelcamper, Angehörige aus dem aktuellen Teilnehmerfeld und prominente Dschungel–Fans. Am 24. Januar soll die Show ab 23:15 Uhr zu sehen sein. Danach variieren die Ausstrahlungstermine, meistens ist es jedoch ab 22:15 Uhr so weit.