Dschungelcamp: Diese Stars sind schon freiwillig gegangen

Nicht ganz so schnell, aber dennoch freiwillig, zog Moderatorin Giulia Siegel (48) in Staffel vier im Jahr 2009 von dannen. Als Begründung nannte sie Rückenprobleme. Sängerin Lisa Bund (34) musste das Camp ein Jahr zuvor, in Staffel drei, wegen einer akuten Magenschleimhautentzündung vorzeitig verlassen. Die ehemalige «Bachelor»-Teilnehmerin Angelina Heger (30) war 2015 in der neunten Staffel nach einer Woche am Ende ihrer Kräfte: «Mir geht es einfach nervlich und körperlich nicht gut», erklärte sie damals.