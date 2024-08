Dschungelcamp: Ekel-Penis zum Frühstück - und eine verrückte Meuterei

Penis–Held Thorsten Legat holt im Alleingang Sterne

Umgekehrt lief es bei Thorsten Legat und Giulia Siegel, bei denen es unter dem Motto «Nur noch kurz die Wurst fetten» 25 Zentimeter Wasserbock–Penis zu verspeisen galt. Giulia übernahm lediglich das Zerschneiden des Geschlechtsorgans, was sie mit den denkwürdigen Worten «Boah, Penis schneiden ist etwas sehr Unangenehmes, das ist etwas, was ich nicht gerne mache...» kommentierte. Den Rest musste ihr männlicher Kollege übernehmen, dem es tatsächlich gelang, den gesamten Penis in der vorgegebenen Zeit alleine zu vertilgen. Dass ihm am Ende in Stück davon im Hals stecken blieb und er drohte, zu ersticken, spielte angesichts der zwei gewonnenen Sterne keine grosse Rolle mehr.