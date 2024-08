Dschungelcamp: Elena Miras betritt dramatisch die Bühne

Regelverstoss über Regelverstoss

Und die dreht sich an Tag 3 erneut um die Regelverstösse im Camp. Die Teilnehmer haben nämlich schon jetzt verbotenerweise mehrfach am Tag geschlafen, ihre Zigaretten miteinander geteilt – und, besonders gravierend, Dinge mit in den Dschungel geschmuggelt. «Ich glaube, wir sind die kriminellste Dschungelstaffel ever», vermutet Gigi und liegt damit nicht verkehrt. Zur Konfiszierung der Ware bestimmt RTL ausgerechnet Winfried Glatzeder (79), dabei hat der doch selbst geschmuggelt: Er hat sich Streichhölzer an seinen Allerwertesten geklebt. Gigi hat das Pendant dazu, nämlich eine weitere Packung Zigaretten. Bei Mola Adebisi (51) ist es ein Paar Socken und bei Giulia quasi ein ganzer Gewürzschrank. Sie hat nicht nur Salz, Chili und Kräuter dabei, sondern auch ganze Brühwürfel. Sie ist sich keiner Schuld bewusst: «Das ist nicht kriminell! Kriminell ist nicht, wenn man anderen was Gutes tun möchte.»