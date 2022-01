Dschungelcamp: Eric Stehfest verweigert und niemand fliegt raus

«Das ist rücksichtslos, egoistisch und einfach nur scheisse», fasste es Linda zusammen. Er hätte all das auch ansprechen können, bevor er zur Dschungelprüfung gewählt wurde und anstatt mit Essensentzug zu strafen. Doch Eric setzte noch einen drauf. Er kündigte an, sich gegebenenfalls nicht mehr an die Camp-Regeln halten zu wollen. Und zu weiteren Prüfungen müsse man ihn auch nicht mehr schicken, wenn man künftig was zum Beissen haben wolle. Dann noch ein typischer Stehfest-Satz: «Wenn sie über mich herfallen, sollten sie aufpassen. Denn ich kenne mich in der Dunkelheit gut aus.» Alles klar...