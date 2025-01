Dschungelcamp: Erste Tränen, eine Ekelprüfung und die Betten-Frage

Zehnkampf–Legende Jürgen Hingsen (67), der am 25. Januar und damit im Camp Geburtstag feiert, will als «rheinische Frohnatur» die Dschungelkrone holen. Moderatorin, Autorin, Influencerin, Mutter und Ex–«GZSZ»–Darstellerin Nina Bott (47) hofft auf die Voting–Stimmen der Fans der RTL–Daily. Auf die hofft auch der aktuelle «GZSZ»–Darsteller Timur Ülker (35), der sich in der Vorstellung als eitel bezeichnet und mit Haarspray in den Dschungel will, zudem verlobt und zweifacher Vater und damit nicht mehr zu haben ist.