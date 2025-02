Dschungelcamp: Für diesen Star droht ein juristisches Nachspiel

Vor zwei Wochen krönte sich Lilly Becker (48) zur Dschungelkönigin 2025. Am Sonntag, 23. Februar, kam es bei RTL (auch via RTL+) zum Nachspiel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Beim «grossen Wiedersehen» an dem Tag nach dem Finale ging es im Vergleich zu früheren Jahrgängen relativ zahm und versöhnlich zu. Ist in den vergangenen 14 Tagen wieder etwas hochgekommen, was damals nicht angesprochen wurde?