Dschungelcamp: Für Jasmin Herren ist das Abenteuer vorbei

Und sonst so: Eric macht sich unbeliebt

Die erste «Auseinandersetzung» des Tages trug sich zwischen Filip und Eric Stehfest (32) zu. Was den ehemaligen «Bachelorette»-Kandidaten am meisten aufregte, war Erics betonte Gelassenheit, die dieser nur für die Kameras an den Tag lege: «Ist doch gut, dass du mich scheisse findest», blieb Stehfest standfest. So eine Streit-Unlust war «Bachelor in Paradise»-Filip nicht gewohnt, steht sie doch komplett entgegen seiner Devise: Lieber den Mund aufmachen als gar nichts Dummes sagen.