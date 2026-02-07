Dschungelcamp: Gil Ofarim bricht sein Schweigen zum Davidstern-Skandal

Verschwiegenheitserklärung oder Unterlassungserklärung?

Auf die Frage von Ballack, warum er nicht detaillierter sprechen dürfe, verweist Ofarim auf eine Verschwiegenheitserklärung, die er unterschrieben habe. Allerdings hatte der Anwalt des Leipziger Hotelmitarbeiters bereits in einer Pressemitteilung klargestellt: Einen Schweigedeal habe es nie gegeben – lediglich eine Unterlassungserklärung, die dem Sänger untersage, die Vorwürfe zu wiederholen. Auch Ofarims Anwalt, Dr. Alexander Stevens, meldete sich mit einem öffentlichen Statement zu Wort. «Die aktuelle Dynamik ist an Bigotterie kaum zu überbieten», schreibt der Anwalt auf Instagram. Es sei richtig, dass die Verfahrensbeteiligten sich seinerzeit auf eine Verpflichtung zum Schweigen verständigt haben.