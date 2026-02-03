Dschungelcamp: Gil Ofarim nach Prüfung im Krankenhaus

Dr. Bob sicher, dass es Gil Ofarim «gut geht»

Ofarim ging zusammen mit Eva Benetatou (33) in die Dschungelprüfung «Schwierige Fanggelegenheit». Nacheinander sollten die beiden so schnell wie möglich schwimmende Pads hinter sich lassen, ein kurzes Stück schwimmen, einen Buzzer drücken und dann über einen schmalen Steg innerhalb von sechs Sekunden eine Plattform erreichen, um dort einen Ball zu fangen. «Das hier ist wirklich anstrengend», warnte Camp–Arzt Dr. Bob (75) noch und gab den beiden Schutzbrillen sowie –westen. Die Hindernisse seien «sehr rutschig» und «Sicherheit ist sehr wichtig», erklärte er. Falls sie stürzen, sollten sie versuchen, ins Wasser zu fallen.