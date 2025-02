Dschungelcamp-Halbfinale: Edith Stehfest und Timur Ülker sind raus!

In einem Ranking sollen die Fünf später einordnen, wen sie als Dschungelkönigin oder –könig sehen möchten. Ein Kreuz soll an die Person gehen, die es am wenigsten verdient hat, eine Krone an den Star, der siegen soll. «Na gut, ich komme mit Edith nicht klar», gibt Sanoussi–Bliss sein Kreuz an Stehfest und ein Krönchen an Becker. Die macht es auch «ganz schnell und einfach»: Ihr Kreuz bekommt Ülker, ihre Krone geht an sie selbst. Der wirft ihr im Dschungeltelefon entsprechend Egoismus vor und gibt sein Kreuz an Becker, die Krone an Sanoussi–Bliss. Herren, die glaubt, dass Ülker eine Show abzieht und ihn als aufgesetzt empfindet, gibt auch ihm das Kreuz und sich selbst das Krönchen. Edith gleicht noch einmal etwas aus und verteilt die Krone an sich sowie das Kreuz an Sanoussi–Bliss.