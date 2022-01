Dschungelcamp: Jasmin Herren war «nie getrennt» von Willi Herren

Am Samstagabend (22. Januar) wurde es in der zweiten Folge der 15. Jubiläumsstaffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» (bei RTL und RTL+) emotional. Einige Camper gewährten einen intimen Einblick in schwierige Momente in ihrem Leben. Bei anderen Promis zeigten sich erste Anzeichen von Camp-Frust - und es wurde laut.