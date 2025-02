Dschungelcamp: Jörg Dahlmann muss sich verabschieden

Später kam es noch einmal zum hitzigen Austausch. «Ich will dir gar nichts nehmen, du kannst die ganze Aufmerksamkeit für dich haben», gab Timur seinem Kollegen zu verstehen. «Ich bin zehn Jahre älter, hab' auch Respekt. Du bist kein Löwe, du bist eine Hyäne.» Reality–TV müsse auch Grenzen haben. «Wenn du Reality so verlogen findest, warum bist du dann hier?», entgegnete ihm Maurice. «Das frage ich mich seit gestern auch», wusste Timur auch nicht mehr weiter. Bei dem «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»–Schauspieler kullerten in einem einsamen Moment im Dschungel sogar die Tränen. «Reden würde in dem Moment nichts bringen», zeigte er sich am Ende zu müde zum Streiten. «Ich habe kein Problem, ich bin entspannt», erklärte er dann seinem Gegner. Ein Handschlag besiegelte den Waffenstillstand. «Wir müssen uns nicht lieben, aber wir ziehen das jetzt hier gemeinsam durch», gab sich auch Maurice wieder zurückhaltender.