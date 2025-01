Dschungelcamp-Kandidatin Alessia Herren überrascht mit Berufswunsch

In den vergangenen Jahren war Herren unter anderem in den Formaten «Promi Big Brother» (seit 2013, auf Sat. 1), «Kampf der Realitystars» (seit 2020, auf RTL Zwei) und «Das Sommerhaus der Stars» (seit 2016, auf RTL) zu sehen. Abseits des Reality–TVs geniesst die 22–Jährige vor allem ihr Familienleben mit ihrem Ehemann Can Patrick Nitkewitz (29) und Töchterchen Anisa–Amalia (1). «Also ich würde schon sagen, dass ich so eine richtige Wifey bin, weil ich halt das typische Hausfrauenleben leben möchte!», betonte Herren ebenfalls in dem Interview.