Dschungelcamp: Krieg gegen Anouschka - und eine romantische Versöhnung

Harald und Linda «am Abgrund» - oder auch nicht

Linda und Harald begaben sich schliesslich siegessicher zur Dschungelprüfung: «Wir holen alle zehn Sterne.» Bei Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) in schwindelnder Höhe angekommen, hiess es für die beiden: «Stars am Abgrund». Hartwichs deutliche und knappe Erklärung dazu: «Ihr seid die Stars, da ist der Abgrund.» Die Aufgabe der beiden: Über ein Trampolin an ein schwebendes Netz springen und sich daran so lange wie möglich festhalten. Glück im Unglück: Ein zu starker Wind führte zum Abbruch der Dschungelprüfung - «zum ersten Mal ever, ever, ever», so Zietlow. Linda und Harald durften dennoch alle zehn Sterne mit ins Camp nehmen, was den Bewohnern ein üppiges Abendessen bescherte.