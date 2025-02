Dschungelcamp: Lilly Becker ist die neue Dschungelkönigin!

Die Ex–Frau von Boris Becker (57) wollte mit ihrem Auftritt erreichen, nicht mehr als genau das – als «die Ex von» – gesehen zu werden. Und das dürfte Lilly Becker bei vielen sicherlich auch geschafft haben. Strahlend nahm sie Krone und Zepter an, doch all das dürfte ihr sehr schnell ziemlich egal gewesen sein, als ihr Sohn Amadeus sie vor laufender Kamera überraschte und sie ihn noch in der Sendung in die Arme schliessen konnte.