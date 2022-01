Dschungelcamp: Lucas Cordalis gibt sein Handy ab

Denn wie er in einer Insta-Story am Freitagmittag erzählt, muss er nun seine Handy abgeben. «Heute beginnt ja die Sendung ‹Das Dschungelcamp› und ich darf natürlich nicht wissen, was die anderen Kandidaten dort machen. Das wäre unfair. Deswegen gebe ich jetzt mein Handy ab. Ich weiss dann gar nicht, was passiert heute. Ich kann es auch nicht im Fernsehen anschauen oder irgendwelche Informationen darüber bekommen. Das sind die Regeln und weil ich natürlich hoffe, dass ich noch nachrücken kann, spiele ich da natürlich sehr gerne mit und halte mich daran.»