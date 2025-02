Dschungelcamp: Maurice Dziwak kämpft um sein Kuscheltier

Nachdem in den ersten fünf Tagen der aktuellen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (RTL, auch via RTL+) sage und schreibe 50 Regelverstösse registriert wurden, griff die Produktion durch. Die Camperinnen und Camper mussten ihre persönlichen Luxusartikel abgeben. Erst sah es noch so aus, als dürfte Reality–TV–Teilnehmer Maurice Dziwak (26) seinen geliebten Kuschelhasen, der nach seinem neugeborenen Sohn riecht, behalten. Doch schlussendlich musste auch der abgegeben werden – unter den bitteren Tränen des frischgebackenen Vaters. Seither musste Maurice ohne «Schnuffel» auskommen.