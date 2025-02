Dschungelcamp: Maurice fliegt nach Mega-Streit am Lagerfeuer

Doch beim Auszug von Anna–Carina platzt noch einmal die Bombe: Timur konfrontiert Anna–Carina damit, dass Edith ihn nicht manipuliert hätte, doch Anna–Carina bricht in Tränen aus und versucht sich zu rechtfertigen, dass sie sich angegriffen fühlte. Edith blafft in diesem Moment nur grinsend von der Seite, dass die Zuschauer entschieden hätten und sie deswegen gehen müsse. Bei Anna–Carina brechen alle Dämme, was in einem Heulkrampf mündet... «Für mich ist das abgeschlossen. Meine Liebsten sind jetzt meine Medizin», sagt sie zurück in der Freiheit.