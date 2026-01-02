Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen: Mit Sixpack ins neue Jahr

In einem Video, das den Moderator beim Hunde–Spaziergang zeigt, führte der 42–Jährige weitere Erklärungen zum veröffentlichten Bild an. «Ich bin stolz auf 2025, auf das, was ich da hingekriegt habe in Bezug auf meinen Körper, auf Bewegung, Fitness, Ernährung.» Er fühle sich damit sehr wohl, habe insgesamt «schon ordentlich was abgenommen, knapp zehn Kilo. Das soll auch so bleiben. Das ist aber kein Gradmesser, es geht um das Wohlfühlen.» Deshalb hat er sich auch fürs neue Jahr «fit bleiben» als Ziel gesetzt. Köppen kann den Menschen, die im neuen Jahr ebenfalls wieder fitter werden wollen, nur raten, ohne Druck an die Sache heranzugehen: «Die Ziele vielleicht nicht zu hoch stecken und vor allem die lange Sicht im Blick haben.»