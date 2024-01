Dschungelcamp: Nach Sarah Kern verabschiedet sich auch Anya Elsner

Staffelpremiere: Lucy Diakovska und David Odonkor holen alle Sterne

Das Drama–Trio durfte sich zumindest darüber freuen, dass die von den Kandidatinnen und Kandidaten in die Dschungelprüfung gewählten Lucy Diakovska (47) und David Odonkor (39) ablieferten. Eingesperrt in kleine Kammern und typisch fürs Dschungelcamp mit Ratten, Echsen und Kakerlaken überhäuft, sollten sie passende Schlüssel zu Schlössern finden. Für ihre herausragende Leistung gab es dann erstmals in der aktuellen Staffel die volle Punktzahl von – in diesem Fall – zehn Sternen. Trotz Freude über das gute Ergebnis habe sich Lahouar jedoch «schon ein bisschen irgendwie so geschämt», denn sie hatte dieselbe Prüfung vor einer Woche noch abgebrochen.