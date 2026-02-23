Dschungelcamp-Nachspiel auf RTL: Camper strafen Gil Ofarim ab

Samira gegen Eva: Streit statt Versöhnung

Deutlich mehr Reality–TV–Temperament herrschte zwischen Samira Yavuz und Eva Benetatou (33). Auf die Frage der Moderatoren, ob die beiden ihren Streit um Samiras Noch–Ehemann Serkan (32) inzwischen begraben hätten, sagten zwar beide ja – taten dann aber das Gegenteil. Samira teilte offen aus: «Eva sitzt geistig in einem Schuhkarton und da kommt sie auch nicht raus. Ist für mich ok, ich kann ja nicht die ganze Welt retten.» Ausserdem sei sie sich sicher, dass Eva nur wegen der Affäre mit ihrem Mann in der Show gewesen sei. Die konterte prompt und betonte, sie sei bereits vor dem Fremdgeh–Drama angefragt worden: «Also ich bin nicht ‹die Ex von›...»