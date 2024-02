Dschungelcamp-«Nachspiel» wird zu den Kim-Virginia-Festspielen

Zwei Wochen nach dem Ende von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» laden Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) am Sonntag (20.15 Uhr bei RTL und RTL+) zur Nachbetrachtung. «Selten ist nach dem Camp so viel passiert wie in dieser Staffel », sagt Sonja Zietlow zum Start.