Dschungelcamp: Nimmt Simone Ballack dieses besondere Andenken mit?

Dschungelcamp–Teilnehmerin Simone Ballack (49) hadert vor dem Start der Kult–TV–Show offenbar noch mit einer wichtigen Entscheidung. Wie sie der «Abendzeitung» verriet, sei sie sich noch unschlüssig, «ob ich den Anhänger mit einem Stein meines Sohnes mitnehme. Er besteht aus der gepressten Asche von Emilio».
«Dieses einmalige Schmuckstück hat einen riesengrossen emotionalen Wert für mich und ich würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben», sagte die 49–Jährige der Zeitung. Die Unternehmerin fügte hinzu: «Weil uns Kandidaten im Lauf der Staffel die Luxusgegenstände abgenommen werden könnten, verzichte ich vielleicht auf eine Mitnahme...» Simone Ballacks Sohn Emilio war im August 2021 bei einem Quad–Unfall mit nur 18 Jahren gestorben.
Ob sie bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» über ihren verstorbenen Sohn sprechen wird, weiss Simone Ballack noch nicht: «Ich nehme mir das nicht fix vor und es hat für mich keine Priorität. Aber wenn es dazu kommen sollte, dann ist es eben so. Dieses Thema gehört nun mal zu mir.»
Das sind die neuen Dschungelcamp–Teilnehmer
Die 19. Staffel der RTL–Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet am 23. Januar 2026 (auch bei RTL+). Mit dabei sind neben Simone Ballack auch Schauspielerin Mirja du Mont, Reality–Star Umut Tekin, Schauspielerin Nicole Belstler–Boettcher, Schauspieler Stephen Dürr, Reality–Star Samira Yavuz, «Bauer sucht Frau»–Star Patrick Romer, Schauspieler Hardy Krüger, Reality–Star Eva Benetatou, Reality–TV–Star Hubert Fella, Reality–Star Ariel und Musiker Gil Ofarim.