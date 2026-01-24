Dschungelcamp-Quoten: So kam der Staffelauftakt beim TV-Publikum an

Wie wirkt sich Gil Ofarims mutmasslicher Maulkorb aus?

Wohin die Quotenreise für die zwölf Promis im australischen Busch in den kommenden Tagen geht, wird sich zeigen. Viele Menschen könnten vor allem eingeschaltet haben, um zu sehen, wie Gil Ofarim (43) öffentlich mit dem Davidstern–Skandal umgeht – und wurden womöglich bereits enttäuscht. Denn eigenen Angaben nach habe der Musiker, der 2023 vor Gericht zugegeben hatte, jahrelang bei seinen Antisemitismus–Vorwürfen gegen einen Hotelmitarbeiter gelogen zu haben, eine Verschwiegenheitserklärung zu der Angelegenheit unterzeichnet.