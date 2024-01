Dschungelcamp: RTL freut sich über starken Quoten-Auftakt

Erfolgreicher als die Auftaktfolgen der vorherigen beiden Staffeln ist die Premiere 2024 am Freitagabend verlaufen: Insgesamt schalteten ab 20:15 Uhr 4,71 Millionen Zuschauende ein. 3,29 Millionen waren es bei den werberelevanten 14– bis 59–Jährigen. RTL freut sich in dieser Gruppe über «hervorragende 32,3 Prozent Marktanteil» und bei den 14– bis 49–Jährigen sogar über «herausragende 38,8 Prozent Marktanteil». «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» habe sich in beiden Zuschauergruppen «die Marktführerschaft auf dem Sendeplatz» gesichert.