Dschungelcamp: RTL streicht die Ausgangssperre

Allein dürfen die Promis dabei nicht durch Down Under streifen. Sie dürfen nur in Begleitung raus. Bei Felix von Jascheroff (41) ist dies seine Neuverlobte Sophie. Wie der «GZSZ»–Schauspieler in einer Instagram–Story postete, bereitet er sich mit ihr auf die Zeit im Dschungel vor, indem er Essen und die tägliche Kaffeezufuhr reduziert.