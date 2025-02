Dschungelcamp: Sam Dylan ist völlig überraschend raus

Beinahe–Nervenzusammenbruch bei Maurice

Die Information vom Moderationsduo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41), dass er am Vortag nach Edith die wenigsten Zuschauerstimmen erhalten hat, erschütterte Maurice. Der 26–Jährige verharrt geschockt am Lagerfeuer. «Der Löwe ist angeschossen. Das ist jetzt ein Tod auf Raten.» Sämtliche Aufmunterungsversuche prallen an ihm ab: «Lasst mich. Ich kenne mich. Jetzt ist vorbei!» Im Dschungeltelefon fliessen dann bittere Tränen: «Es war immer mein absoluter Traum, hier zu sein, dass ich irgendwann über die Brücke gelaufen wäre mit Feuerwerk und Jan und Sonja warten auf mich.» Am Wasserfall findet Lilly einen verzweifelten Maurice vor: «Anscheinend reiche ich den Zuschauern nicht. Was stimmt denn mit mir nicht...», bricht er weinend zusammen.