Dschungelcamp: Samira Yavuz erfüllt sich Serkans «grössten Traum»

Ausgerechnet sie! Samira Yavuz (32) wird bei der 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» dabei sein. War doch das Dschungelcamp immer der grosse Traum ihres Noch–Ehemanns Serkan Yavuz (31). Während er jahrelang darauf hinarbeitete, schnappt sie ihm nun die Chance vor der Nase weg.
Die Zweifach–Mama kann es offenbar selbst kaum fassen. Sie sei «erstaunt» über ihre Teilnahme, verrät sie im RTL–Interview. Schliesslich habe sie bisher nur «wenige Formate gemacht». Bekannt wurde Samira Yavuz durch «Der Bachelor», später folgten «Bachelor in Paradise» und «Das Sommerhaus der Stars». Jetzt also die Show, die von vielen als Königsklasse des Reality–TV angesehen wird.
Serkan Yavuz ackerte jahrelang auf dieses Ziel hin
Was die Sache so brisant macht: Serkan Yavuz hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie sehr er sich eine Dschungelcamp–Teilnahme wünscht. «Das war ja sein grösster Traum», bestätigt Samira gegenüber RTL. Ihr Ex habe «im Showbusiness drauf hingeackert, von Show zu Show». Und dann komme sie und mache das einfach so.
Böses Blut gäbe es zwischen den beiden deshalb aber nicht. Samira beschreibt Serkan als nicht missgünstig und ist überzeugt, dass er sich für sie gefreut habe. Allerdings räumt sie ein: «Irgendwo denke ich, schwingt da schon auch 'ne kleine Melancholie nach.» Schliesslich versuche er jedes Jahr, bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» einen Fuss in die Tür zu bekommen.
Dschungelcamp startet am 23. Januar
Viel Zeit zum Grübeln bleibt Serkan allerdings nicht. Denn während seine Noch–Ehefrau im australischen Busch um die Dschungelkrone kämpft, ist er selbst im TV–Einsatz. Der Reality–Star gehört zum Cast der neuen Staffel «Kampf der Realitystars» bei RTLzwei. Das Jahr beginnt für ihn also mit Dreharbeiten am thailändischen Traumstrand.
Die 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet derweil am 23. Januar bei RTL und RTL+. Neben Samira Yavuz kämpfen Gil Ofarim, Eva Benetatou, Umut Tekin, Patrick Romer, Ariel, Simone Ballack, TV–Produkttester Hubert Fella und die Schauspielerriege Mirja du Mont, Stephen Dürr, Hardy Krüger Jr. und Nicole Belstler–Boettcher um die diesjährige Dschungelkrone.