Dschungelcamp: Samira Yavuz erfüllt sich Serkans «grössten Traum»

Böses Blut gäbe es zwischen den beiden deshalb aber nicht. Samira beschreibt Serkan als nicht missgünstig und ist überzeugt, dass er sich für sie gefreut habe. Allerdings räumt sie ein: «Irgendwo denke ich, schwingt da schon auch 'ne kleine Melancholie nach.» Schliesslich versuche er jedes Jahr, bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» einen Fuss in die Tür zu bekommen.