Dschungelcamp-Showdown zwischen Eva Benetatou und Samira Yavuz?

Die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» beginnt zwar erst im Januar 2026, doch schon jetzt wird fleissig über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten spekuliert. Wie die «Bild»–Zeitung erfahren haben will, soll Samira Yavuz (31) ins Dschungelcamp ziehen – und auf die bereits zuvor spekulierte Camperin Eva Benetatou (33) treffen. Es wäre eine brisante Begegnung.
Serkan Yavuz nicht dabei?
Denn Yavuz' Ehe scheiterte unter anderem, weil Noch–Ehemann Serkan Yavuz (32) eine Affäre mit der einstigen «Bachelor»–Kandidatin hatte. Ein hitziges Aufeinandertreffen wäre also vorprogrammiert. Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet, dass auch Serkan als möglicher Kandidat gehandelt wird. Dieser soll aber nun nicht mehr unter den potenziellen Campern sein.
In den vergangenen Wochen wurde über weitere Promis berichtet, die sich möglicherweise dem Dschungel–Abenteuer in Australien stellen. Dazu gehören Reality–Star Calvin Kleinen (33), «GZSZ»–Star Lennart Borchert (26), Schauspieler Hardy Krüger Jr. (57) oder Musiker Gil Ofarim (43).