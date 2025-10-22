Dschungelcamp-Showdown zwischen Eva Benetatou und Samira Yavuz?

Die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» beginnt zwar erst im Januar 2026, doch schon jetzt wird fleissig über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten spekuliert. Wie die «Bild»–Zeitung erfahren haben will, soll Samira Yavuz (31) ins Dschungelcamp ziehen – und auf die bereits zuvor spekulierte Camperin Eva Benetatou (33) treffen. Es wäre eine brisante Begegnung.